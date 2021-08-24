Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Trio
01:20 beIN Teknik
02:00 Maç Saati
03:45 Maç Saati
03:45 Maç Saati
05:30 beIN Süper Lig
06:30 Trio
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:45 Nostalji Maçlar: Fenerbahçe - Samsunspor
13:45 Süper Lig Maç Özetleri
14:30 Arşiv Süper Lig
15:00 Arşiv Süper Lig
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Teknik
18:45 Süper Lig Haftanın Golleri
19:00 Taraftar
20:00 1 Yıldız 10 Gol
20:15 Süper Lig Haftanın Golleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Final
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika