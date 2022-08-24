Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Trio
01:20 Z Raporu
02:00 Beşiktaş - V. Karagümrük
03:45 Süper Lig'in Gol Krallari
04:00 M. Başakşehir - Y. Kayserispor
05:45 Süper Lig'in Gol Krallari
06:00 Hk Ümraniyespor - Galatasaray
07:45 Süper Lig'in Gol Krallari
08:00 Süper Lig Maç Özetleri
08:45 1 Yıldız 10 Gol
09:00 Elazığspor - Galatasaray
10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
11:00 Bein Manşet
12:30 Trabzonspor - Bursaspor
14:00 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor
14:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
15:00 Süper Lig Maç Özetleri
15:45 Süper Lig'in Gol Krallari
16:00 Beşiktaş - V. Karagümrük
17:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri
18:15 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor
18:50 Maç Başlıyor
19:15 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor
21:15 beIN Süper Lig
21:45 Fenerbahçe - A. Demirspor
23:45 beIN Süper Lig
Son Dakika › TV › 24 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika