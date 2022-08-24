24 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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24 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

24.08.2022 06:42
24 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı

24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:45 Trio

01:20 Z Raporu

02:00 Beşiktaş - V. Karagümrük

03:45 Süper Lig'in Gol Krallari

04:00 M. Başakşehir - Y. Kayserispor

05:45 Süper Lig'in Gol Krallari

06:00 Hk Ümraniyespor - Galatasaray

07:45 Süper Lig'in Gol Krallari

08:00 Süper Lig Maç Özetleri

08:45 1 Yıldız 10 Gol

09:00 Elazığspor - Galatasaray

10:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

11:00 Bein Manşet

12:30 Trabzonspor - Bursaspor

14:00 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor

14:30 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

15:00 Süper Lig Maç Özetleri

15:45 Süper Lig'in Gol Krallari

16:00 Beşiktaş - V. Karagümrük

17:45 Spor Toto 1. Lig Maç Özetleri

18:15 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor

18:50 Maç Başlıyor

19:15 Dg Sivasspor - C. Alanyaspor

21:15 beIN Süper Lig

21:45 Fenerbahçe - A. Demirspor

23:45 beIN Süper Lig

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Münir Karaloğlu, Beşiktaş, beIN, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 24 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 24 Ağustos 2022 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
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