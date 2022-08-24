24 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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24 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

24.08.2022 06:42
24 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

02:25 Spor Toto 1. Lig Özetler

02:50 Efsanelerin İzinde

02:55 Spor Takvimi

03:00 Ankara Keçiörengücü - Bodrumspor

04:45 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:55 Spor Takvimi

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:40 Spor Toto Süper Lig Özetler

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Takvimi

11:00 Spor Manşet

12:30 Gün Ortası

13:30 Spor Toto Süper Lig Özetler

13:55 Spor Takvimi

14:00 Spor Stüdyosu

16:00 Gündem Futbol Transfer

17:55 Spor Takvimi

18:00 Spor Merkezi

19:50 Spor Atlası

20:00 Spor Akşamı

20:55 A. Denizlispor - Ç. Rizespor

23:00 Dakika Skor

23:45 Stadyum

YORUMLAR
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Kaynak: InterSinema.com

Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 24 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 24 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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