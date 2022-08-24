Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:40 Şefin Sağlıklı Masası
03:25 Gönül Dağı
06:25 Yedi Numara
08:25 Tozkoparan İskender
12:05 Çırak
12:30 Masumlar Apartmanı
15:40 Balkan Ninnisi
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kara Tahta
23:45 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
Son Dakika › TV › 24 Ağustos 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika