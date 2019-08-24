24 ağustos cumartesi dha spor gündemi

GALATASARAY
14: 00 Sarı-kırmızılılarda forma sponsorluk anlaşması inzalanacak.
17.30 Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
TFF 1'İNCİ LİG
16: 30 Keçiörengücü - Osmanlıspor
21: 45 Altınordu - Fatih Karagümrük
21: 45 Balıkesirspor - BB Erzurumspor
AVRUPA'DAN FUTBOL
16: 30 Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)
16: 30 Hoffenheim - Werder Bremen (Ömer Toprak - Nuri Şahin)
16: 30 Schalke 04 - Bayern Münih (Ozan Kabak)
17: 00 Sheffield United - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
19: 00 Parma - Juventus (Merih Demiral)
22: 00 Celta Vigo - Valencia (Okay Yokuşlu)
VOLEYBOL
19: 30 Finlandiya - Türkiye