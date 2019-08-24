Son Dakika Haberleri: 24 ağustos cumartesi dha spor gündemi
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24 ağustos cumartesi dha spor gündemi

1 saat önce

FenerbahçeGALATASARAY14: 00 Sarı-kırmızılılarda forma sponsorluk anlaşması inzalanacak.

24 ağustos cumartesi dha spor gündemi, System.String[]
İstikbal Mobilya Kayserispor
21: 45 Alanyaspor - Kasımpaşa
21: 45 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

GALATASARAY
14: 00 Sarı-kırmızılılarda forma sponsorluk anlaşması inzalanacak.
17.30 Konyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

TFF 1'İNCİ LİG
16: 30 Keçiörengücü - Osmanlıspor
21: 45 Altınordu - Fatih Karagümrük
21: 45 Balıkesirspor - BB Erzurumspor

AVRUPA'DAN FUTBOL
16: 30 Fortuna Düsseldorf - Bayer Leverkusen (Kaan Ayhan - Kenan Karaman)
16: 30 Hoffenheim - Werder Bremen (Ömer Toprak - Nuri Şahin)
16: 30 Schalke 04 - Bayern Münih (Ozan Kabak)
17: 00 Sheffield United - Leicester City (Çağlar Söyüncü)
19: 00 Parma - Juventus (Merih Demiral)
22: 00 Celta Vigo - Valencia (Okay Yokuşlu)

VOLEYBOL
19: 30 Finlandiya - Türkiye


Aytemiz Alanyaspor, İstikbal Mobilya, Kayserispor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 09:37 Kaynak: DHA
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