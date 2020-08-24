24 Ağustos Pazartesi DHA Spor Gündemi

Ergin Ataman: Obradovic efsanesinin ardından Phil Jackson da olsanız işiniz kolay değil

"EuroLeague'in yok sayılmasını beklemiyorduk. Bu kadar emeğin yok sayılması, spor tarihine büyük bir haksızlık olarak geçti"

"BSL'nin aynen futbol ligi gibi oynanmaması için bir sebep yoktu""TBF'ye kırgınlığımızın sebebi, EuroLeague'den önce karar açıklayıp emsal teşkil etmeleri""Ne bir plaket ne bir onurlandırma, hiçbir şey yapılmadı""Yarım bıraktığımız bir hikaye var. Bu hikayenin kahramanları, bu sezonun da kahramanları olsun istedik. Transfer yapmayacağız""Efes'i geçmek için ne yaparsınız, oyuncularını almak için saldırırsınız. Biz buna müsaade etmedik""Türk basketbolunu yönetenler, şapkalarını önlerine koyacaklar ve neden bu hale geldiğimizi sorgulayacaklar""Fenerbahçe, Türkiye'de bizim en ciddi rakibimiz olur. EuroLeague'de de Final Four'un önemli adaylarından birisi olur""Arda, futbol milli takımının hem sahada hem saha dışındaki o ağabey rolünü üstlenebilir"

BEŞİKTAŞ12.00 Siyah beyazlılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme turunda PAOK ile oynayacağı maç için Yunanistan'ın Selanik kentine gidecek.18.30 Teknik direktör Sergen Yalçın ve futbolculardan Atiba Hutchinson, karşılaşmanın oynanacağı Toumba Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.19.30 Beşiktaş, maç öncesi son çalışmasını mücadeleye ev sahipliği yapacak statta gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE14.00 Sarı lacivertlilerin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

GALATASARAY11.00 Sarı kırmızılı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında TFF 2'nci Lig ekip Eyüpspor ile Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPORBordo mavili takım yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

11.00 ING Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi'nde yeni sezonun kura çekimi gerçekleştirilecek. (Sinan Erdem Spor Salonu)