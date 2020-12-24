24 Aralık 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

24 Aralık 2020 Star Yayın Akışı
24.12.2020 06:42
24 Aralık 2020 Perşembe günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
01:16 Sol Yanım
01:30 Görevimiz Tehlike
01:45 Ölüm Pençeleri
03:15 Empire State
03:30 Göçebe
04:15 Ölüm Pençeleri
05:10 Geniş Aile
06:00 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16:30 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Akrep
20:00 Sol Yanım
23:30 Göçebe
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