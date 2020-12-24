24 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

24 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

24.12.2020 06:42
24 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

24 Aralık 2020 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:15 Bundesliga

09:25 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Spor Kitaplığı

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:30 Süper Lig Özetler

12:40 Almanya Bundesliga Özetler

12:50 Takvim Yaprakları

12:55 Hava Durumu

13:00 Spor Bülteni

13:45 TFF 1. Lig Goller

13:55 Takvim Yaprakları

13:55 Hava Durumu

14:00 TBMM-TV

17:30 İngiltere Premier Lig Özetler

18:00 Spor Merkezi

18:00 Aktüel Futbol

19:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

24 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

Spor Toto Süper Lig, Hava Durumu, Trt, TV, TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika


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