Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:45 Kaderimin Oyunu
04:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
06:00 Kiralık Aşk
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star Haber
20:00 Kaderimin Oyunu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Aralık 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika