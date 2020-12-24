24 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika

24 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi

24.12.2020 08:59
24 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi, System.String[]

15 yaşında olimpiyat kotası almayı başaran milli yüzücü Merve Tuncel, DHA'ya konuştuMerve Tuncel: Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum"Çok yoğun çalışıyoruz""Hedefim 800 ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak"SÜPER LİG16.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği16.

15 yaşında olimpiyat kotası almayı başaran milli yüzücü Merve Tuncel, DHA'ya konuştu

Merve Tuncel: Bir Türk genci olarak böyle bir başarıya imza attığım için çok mutluyum

"Çok yoğun çalışıyoruz""Hedefim 800 ve 400 serbestte olimpiyat kotası almak"

SÜPER LİG16.00 Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği16.00 Hes Kablo Kayserispor - İttifak Holding Konyaspor19.00 MKE Ankaragücü - Beşiktaş19.00 Çaykur Rizespor - Fraport TAV Antalyaspor

GALATASARAY12.00 Sarı kırmızılı takım, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

FENERBAHÇETakım izinli

TRABZONSPOR 15.30 Bordo mavili takımın Brezilyalı futbolcusu Flavio da Silva, basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.16.00 Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

PFDK KARARLARI AÇIKLANACAK Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarını açıklayacak. PFDK'ya sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in aldığı ceza da açıklanacak.

MİSLİ.COM 3'ÜNCÜ LİG- 15'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOLHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor - Beşiktaş

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi

14.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Nilüfer Belediye


Olimpiyat, Milli, Türk, DHA, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 24 Aralık Perşembe DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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