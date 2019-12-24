24 Aralık Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 24 Aralık Salı DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

24 Aralık Salı DHA Spor Gündemi

6 saat önce

Okan Buruk: Üç kulvarda da hedefimiz var"2'nci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz""UEFA'da hedefimiz turu geçmek" Afyon Belediyesporlu basketbolcu Gregor Hrovat: Türkiye ligi mücadelesi yüksek ve sert bir lig"Lige hazır başlayamamak bize maçlar kaybettirdi""Hedefimize ulaşmak istiyoruz"...

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Okan Buruk: Üç kulvarda da hedefimiz var

"2'nci yarıya çok daha iyi başlamak istiyoruz"

"UEFA'da hedefimiz turu geçmek"

Afyon Belediyesporlu basketbolcu Gregor Hrovat: Türkiye ligi mücadelesi yüksek ve sert bir lig

"Lige hazır başlayamamak bize maçlar kaybettirdi"

"Hedefimize ulaşmak istiyoruz"

Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: 2019'da ilkleri başardık

"Dünya arenasında artık iddialı bir Türkiye var"

"Gençlerin devamlılığı için U21'i kuruyoruz"

"Türkiye geneli 80 tesis aktif durumda"

"2024 ve 2028'de olimpiyat madalyası kaçınılmaz"

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar: 2019 yılında atletizm tavan yaptı

"Çocuk Atletizmi yılın önemli projesiydi"

"Alt yapı için 81 ilde tarama yaptık"

"2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası için adaylık başvurusu yaptık"

"Kaçırdığımız finalleri 2020 Tokyo'da yakalayacağız"

Milli atlet Necati Er: Olimpiyatta hedefim finale kalıp, madalya kazanmak

"Dünya şampiyonasında altın madalya hedefliyorum"

"Benim gibi tanınmayan dünya şampiyonu sporcularımız var"

-Kazandığı parayla ailesine ev aldı

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

- Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

14.00 Basketbol Federasyonu'nun kuruluşunun 60. yıl dönümü nedeniyle, "Basketbola adanmış hayatlar" için hazırlanmış Türkiye'nin Basketbol Aşkı kitabının basın lansmanı yapılacak.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

18.00 Beşiktaş TRC İnşaat - BOTAŞ

VOLEYBOL

AXA Sigorta Kupa Voley Erkekler

13.00 Spor Toto - Sorgun Bld.

17.00 İstanbul BBSK - Tokat Belediye Plevne


Okan Buruk, Türkiye, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:31 Kaynak: DHA
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