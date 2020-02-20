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24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
6 saat önce
24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ise 520 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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