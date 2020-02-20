24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. - Son Dakika Ekonomi

24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

6 saat önce

24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.

24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi., System.String[]

24 ayar altının gram fiyatı 317 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Çeyrek altın ise 520 liradan satılıyor. - İSTANBUL

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:08 Kaynak: İHA
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