24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika

24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

6 saat önce

Konya'da 24 ayrı bilişim suçundan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen hükümlü gözaltına alındı.

Konya'da 24 ayrı bilişim suçundan aranan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen hükümlü gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 8 Ocak'ta kredi kartı bilgilerinin internetten kopyalanarak dolandırıldığını belirten kişinin ihbarı üzerine, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheli A.Ç'yi gözaltına alındı.

A.Ç'nin 24 ayrı suçtan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

24 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi yakalandı

Konya Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:43 Kaynak: AA
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