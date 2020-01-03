24 ayrı yakalama kararı olan şüpheli, kardeşinin kimliğiyle yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 24 ayrı yakalama kararı ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, kardeşinin kimliğiyle otelde yakalandı.



Hakkında 24 ayrı yakalama kararı, 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 22 bin TL para cezası bulunan bir şüphelinin, Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'ndeki bir otelde olduğu bilgisine ulaşıldı.



Otele giden ekipleri karşılayan şahıs, aranan kişinin ağabeyi S.E. olduğunu, rezervasyonu ağabeyinin yaptırması sebebiyle yanlış anlaşılmadan dolayı böyle bir problemin yaşandığını, ağabeyi S.E.'nin ise Kıbrıs'ta kaçak olarak yaşadığını ileri sürdü. Zanlının kimliğinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda, 21 ayrı suçtan aranması bulunan S.E. olduğu anlaşıldı. S.E. ifadesinde, 2016 yılında bir nüfus müdürlüğünde kardeşinin bilgilerine kendi fotoğrafını vererek, kimlik çıkardığını söyledi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA