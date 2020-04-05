24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı - Son Dakika

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24 bin 368 aileye destek ödemeleri evlerinde yapıldı
29 dakika önce
ANKARA Valiliği, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi kapsamında, düzenli sosyal yardım alan 24 bin 368 aileye destek ödemelerinin evlerde elden teslim edildiğini açıkladı.
ANKARA Valiliği, 'Ekonomik İstikrar Kalkanı' paketi kapsamında, düzenli sosyal yardım alan 24 bin 368 aileye destek ödemelerinin evlerde elden teslim edildiğini açıkladı.
Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadele kapsamında Ekonomik İstikrar Kalkanı paketine göre, düzenli sosyal yardım alan hanelerin destek ödemelerinin evlerde elden teslimi, ikametlerinde bulunmayanlar dışında Ankara il genelinde 24 bin 368 aileye ulaşılarak gerçekleştirildi" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 08:59 Kaynak: DHA
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