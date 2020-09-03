24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Töreni - Son Dakika

24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Töreni

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, hakim ve savcı adaylarıyla başlayan uzaktan eğitimlere, 7 Eylül'den itibaren yetkisi değişen 600 hakimle devam edileceğini bildirdi.

24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Töreni, System.String[]

Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde, hakim ve savcı adaylarıyla başlayan uzaktan eğitimlere, 7 Eylül'den itibaren yetkisi değişen 600 hakimle devam edileceğini bildirdi.

Özdemir, Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenen 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'nun, programa katılması ve adaylara "insan hakları" dersi verecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Adalet Akademisinin eğitim faaliyetlerini, aday eğitimi, hakim ve savcı eğitimleri, kamu kurumlarına yönelik hukuk ve adalet alanındaki hizmet içi eğitimler ile yabancı ülkelerin hakim ve savcılarına yönelik yurt dışı eğitimler olmak üzere 4 ana alanda sürdürdüğünü belirten Özdemir, hukuka ve insan haklarına bağlı, tarafsız, bağımsız, hür vicdanıyla karar veren, meslek etik ilkelerini benimseyen, toplumun adalet ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte hakim ve savcılar yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Özdemir, bu hedefe ulaşmak amacıyla tüm eğitim faaliyetlerini, insan hakları ve hukukun üstünlüğü perspektifine uygun sürdürmek için çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bu amaçla, aday eğitim müfredatında, 'Anayasa ve İnsan Hakları Uygulamaları' konusu temel eğitim başlıklarından biri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ile AİHM ve Anayasa Mahkemesi uygulamalarını içeren derslere yer verilmektedir. Akademi bünyesinde, başında insan hakları alanında doktorası bulunan hakim/öğretim üyesinin çalışmalarına yön verdiği 'İnsan Hakları Merkezi' faaliyet göstermektedir." dedi.

"Bir yıllık dönemde 759 aday HELP eğitimi aldı"

İnsan hakları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer, çalıştay ve sempozyumlar düzenlendiğini kaydeden Özdemir, "Adaylara, Avrupa Konseyinin Hukuk Uygulayıcıları İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) eğitimi verilmektedir. Bir yıllık dönemde 759 aday HELP eğitimi almıştır. Görevdeki hakim savcılara yönelik HELP eğitimi verilmesi amacıyla da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." bilgisini paylaştı.

Türk adalet sisteminin gelişimine katkı sağlamak ve Akademinin kurumsal kapasitesini güçlendirmek amacıyla ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri, protokoller, projeler yapıldığını anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği ile iş birliği içerisinde, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, mevzuatımızın AİHM kararlarına uygun şekilde yorumlanarak uygulanması, AİHM içtihatlarının uygulanmasının teşvik edilmesi amacıyla projeler yürütülmektedir. 'Türk Yargısının İfade Özgürlüğü Konusunda Kapasitesinin Güçlendirilmesi' ve 'Türkiye'de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi' projeleri bu kapsamda Akademimizin ortaklığında tamamlanmıştır."

Ana paydaşı Anayasa Mahkemesi olan, eğitim kısmı ise Türkiye Adalet Akademisi tarafından yerine getirilen "Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi" projesi kapsamında 3 bin hakim ve savcıya eğitim verildiğini bildiren Özdemir, Türkiye'de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi'nin faaliyetlerinin de sürdüğünü kaydetti.

Özdemir, bu projeler kapsamında gerçekleştirilen etkinlik ve eğitimler sonucunda insan hakları ve hukukun üstünlüğüne ilişkin farkındalığın arttığına, temel ilkelerin yargı kararlarına yansıdığına işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi döneminde, adaylarla başlayan uzaktan eğitimlerimize, 7 Eylül'den itibaren yetkisi değişen 600 hakimimizle devam edeceğiz. Bu dönemde 44 Azerbeycan hakim adayına verdiğimiz bir hafta süreli uzaktan eğitimi tamamladık. Güneydoğu Avrupa İş birliği Süreci Türk Dönem Başkanlığı kapsamında 30 Eylül-1 Ekim 2020 tarihlerinde düzenlenecek 'Kovid-19 Sonrası Hakim ve Savcıların Meslek Öncesi ve Meslek İçi Eğitimlerinin Geliştirilmesi Çalıştayı' ile yurt dışı uzaktan eğitim çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Özdemir, akademide bu hafta 400 adayın Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen kurallar çerçevesinde eğitime başladığını söyledi.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 11:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Töreni - Son Dakika

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