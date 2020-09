24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Töreni - Son Dakika

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde (AİHM) Türkiye adına görev yapan hakim Saadet Yüksel, Türkiye'nin, Avrupa Konseyinin Hukuk Uygulayıcıları İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) kullanıcı sayısında Avrupa Konseyine üye devletler arasında ikinci sıraya yükseldiğini söyledi.

Yüksel, Türkiye Adalet Akademisinde düzenlenen 24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ile amaçlananın adaletin ve barışın temeli, hukukun üstünlüğüne dayanan, gerçek bir demokratik siyasi rejimde hayata geçirilebilecek hak ve özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesi olduğunu belirtti.

Sözleşmeyi imzalayan üye devletlerin, bu hakları korumayı ve ihlaller olduğu takdirde gidermeyi kabul ettiklerini dile getiren Yüksel, bu noktada AİHM'nin yargısal denetim yetkisine sahip olduğuna dikkati çekti.

Yüksel, AİHM'deki derdest dava sayısının azaltılması için birtakım çalışmalar yapıldığını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa insan hakları koruma sistemini kurtarmanın en büyük güvencesi, Mahkemenin de iş yükünü azaltacak en önemli etken, öncelikle tüm tarafların ve özellikle üye devletlerin sistemin mihenk taşlarından birini oluşturan ikincilik ilkesi uyarınca üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesidir. Milli makam ve mahkemelerin, sözleşmeyi ve Mahkeme içtihatlarını dikkate alması, buna uyması, diğer ifadeyle milli makamların korumadaki birincil rolü üstlenmesidir."

AİHM'nin üye ülkelerde yeni ve etkili iç hukuk yollarını teşvik ettiğini belirten Yüksel, "Bu gelişmeler sayesinde Mahkeme önündeki derdest dava sayısında ciddi azalma yaşanmıştır. Halihazırda derdest dava dosyasının yaklaşık 60 bin civarında olduğu söylenebilir." bilgisini verdi.

Yüksel, Türkiye'de Yargıtay ve Danıştayın AİHM içtihatlarıyla uyumlu yargısal uygulama geliştirdiğinin altını çizerek, böylece özgürlüklerin artırıldığını kaydetti.

AİHM önündeki başvuruların, Türkiye'deki hakim ve savcıların karşı karşıya kaldığı sorunlar olduğuna dikkati çeken Yüksel, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu nedenle sözleşmenin etkin uygulanması bağlamında her aşamadaki hakim ve savcının rolü ve önemine büyük özen, önem ve hassasiyet gösteriyorum. Bu bağlamda, yeni vizyonuyla hakim ve savcı adaylarının eğitimi konusunda Türkiye Adalet Akademisinin çalışmalarını yakından takip ettiğimizi, Akademinin hem Mahkememiz hem de Konsey ile projeler hazırlamasına, çeşitli eğitim etkinlikleri gerçekleştirilmesi konusunda iş birliği sağlanmasına, kısaca Avrupa Konseyinin Hukuk Uygulayıcıları İçin İnsan Hakları Eğitimi Programı (HELP) çerçevesinde verilen eğitimlere büyük önem verdiğimi belirtmek isterim. Türkiye'nin HELP kullanıcı sayısında Avrupa Konseyine üye devletler arasında ikinci sıraya yükseldiği de dikkate alındığında, derslerin Türkçeye çevrilmesi, ulusal adaptasyonların yapılması konusunda Avrupa Konseyi ile iş birliğinin daha kapsamlı şekilde sürdürülmesinin önemli yararları olacağına inanıyorum."