24. Dönem Milletvekili Türkoğlu vefat etti - Son Dakika
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24. Dönem Milletvekili Türkoğlu vefat etti

6 saat önce

24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

24. Dönem Milletvekili Türkoğlu vefat etti, System.String[]

24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


52 yaşındaki Türkoğlu, ilik kanseri nedeniyle Ankara'daki özel bir hastanede tedavi görüyordu.


Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin İrfanlı Mahallesi, Göçmenler semtinde ikamet eden Nezihe ve Ökkeş Türkoğlu çiftinin iki evladından birisi olan Türkoğlu için 12 Şubat Çarşamba günü TBMM'de tören düzenlenecek.


13 Şubat Perşembe günü ise Düziçi Merkez Camiinde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Düziçi Çamiçi Mezarlığında toprağa verilecek.


Hasan Hüseyin Türkoğlu evli, Nisa ve Oğuz adından iki çocuk babasıydı. - OSMANİYE

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:50 Kaynak: İHA
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Son Dakika

24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti
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