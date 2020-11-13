24 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

24 düzensiz göçmen kurtarıldı
13.11.2020 18:20
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde iki ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 24 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bodrum Görecek Adası açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris Çiftlik Koyu'nda ise karadan ulaşım olmayan bir mevkide mahsur kalan ve yardım talebinde bulunan 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Botu tarafından kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika Tayvan, kısıtlama ve karantina olmadan koronavirüsü yendi! 200 gündür vaka görülmüyor Son Dakika: İstanbul'da tüm pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı 11 yaşındaki çocuğu istismar eden Fatih Şağban hakim karşısına çıktı! Trump ve Biden'ı suçladı Azerbaycan'da, Dağlık Karabağ'da savaşan terör örgütü üyelerine soruşturma açıldı Çürük elmadan meyve suyu iddiası gerçek çıkmadı Ablasını ve eniştesini katleden zanlının ifadesi kan dondurdu: Cenazeleri kuyuya tek başıma taşıdım Erdoğan, miting için gittiği Tekirdağ'da alandaki kalabalığa sosyal mesafe uyarısı yaptı Son Dakika! Bakırköy'de vatandaşların üzerine araç süren eski hakim ve savcının oğlu, 9 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı