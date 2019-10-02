24 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
1 saat önce
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 07:46 Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Behram köyü sahilindeki ağaçlık alanda Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Dalgıç Müjdat Turan avladığı tavşanı denizin içine çekip yiyen bir ahtapot görüntüledi Çanakkale ahtapotu tavşan yerken görüntüledi, gözlerine inanamadı Karamollaoğlu: deprem paraları nereye gitti? TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon