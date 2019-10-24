Son Dakika Haberleri: 24 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı
Son Dakika Sinema 24 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

24 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

1 saat önce

24 Ekim 2019 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

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Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Futbol Aklı

04:00 Spor Artı

05:30 Premier Futbol

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 TFF 1. Lig Panorama

09:50 Takvim Yaprakları

10:00 Spor Bülteni

10:50 Almanya Bundesliga Panorama

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:10 Efsanelerin İzinde

12:15 Set Sayısı

13:00 Spor Bülteni

13:25 TFF 1. Lig Özetler

13:55 İngiltere Premier Lig Panorama

14:00 TBMM-TV

17:00 Spor Akşamı

18:10 TFF 1. Lig Goller

18:20 Süper Lig Panorama

18:30 Spor Merkezi

19:55 Dakika Skor

21:45 Aktüel Futbol

22:45 Dakika Skor

23:45 Aktüel Futbol

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Trt, TV, Sinema

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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