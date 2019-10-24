24 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Futbol Aklı
04:00 Spor Artı
05:30 Premier Futbol
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 TFF 1. Lig Panorama
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:50 Almanya Bundesliga Panorama
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:10 Efsanelerin İzinde
12:15 Set Sayısı
13:00 Spor Bülteni
13:25 TFF 1. Lig Özetler
13:55 İngiltere Premier Lig Panorama
14:00 TBMM-TV
17:00 Spor Akşamı
18:10 TFF 1. Lig Goller
18:20 Süper Lig Panorama
18:30 Spor Merkezi
19:55 Dakika Skor
21:45 Aktüel Futbol
22:45 Dakika Skor
23:45 Aktüel Futbol