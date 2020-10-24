24 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

Trabzonspor maçı öncesi iki takımı DHA'ya değerlendirdi
SÜPER LİG
16.00 Gaziantep FK - İttifak Holding Konyaspor19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray19.00 Medipol Başakşehir - Fraport TAV Antalyaspor
FENERBAHÇE10.30 Yüksek divan kurulu olağan toplantısı, çevrim içi olarak Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek.Sarı-lacivertli takım, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlılar, Yukatel Denizlispor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
GALATASARAY13.30 Sarı-kırmızılı kulübün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı video konferans yöntemiyle yapılacak.
TRABZONSPOR15.30 Bordo-mavililer, Fenerbahçe maçı öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.18.55 Takım dev randevu için İstanbul'a gidecek.20.15 Kafilenin İstanbul'da karşılanması.
TFF 1'İNCİ LİG13.30 Ümraniyespor - Altınordu19.00 Yılport Samsunspor - Ankara Keçiörengücü
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Frutti Extra Bursaspor - TOFAŞ15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyesspor - Türk Telekom17.30 Pınar Karşıyaka - Darüşşafaka Tekfen20.00 Büyükçekmece Basketbol - Bahçeşehir KolejiHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi14.00 OGM Ormanspor - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol - Samsun Canik Belediyespor16.00 Nesibe Aydın - Birevim Elazığ İl Özel İdare16.00 İzmit Belediyespor - Çankaya Üniversitesi16.00 Galatasaray - BOTAŞ
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Sarıyer Belediyespor15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - PTT15.30 Karayolları - Çan Gençlik Kalespor17.00 Kuzeyboru - Sistem9 Yeşilyurt20.00 VakıfBank - Fenerbahçe Opet
TENİSİstanbul Challenger 72'nci TED Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası devam edecek.
GÜREŞ Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Antalya'da il temsilcileriyle buluşacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL16.30 RB Leipzig - Hertha Berlin (Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)17.00 Barcelona - Real Madrid (El Clasico)19.30 Manchester United - Chelsea (Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)19.30 Borussia Dortmund - Schalke 04 ( Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
22.00 Paris Saint-Germain - Dijon (Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi)
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › 24 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor