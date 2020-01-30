24. EMITT Fuarı kapılarını açtı - Son Dakika

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizmde 2019'da 52 milyon turist ve 34 milyar dolar yakaladığını bildirdi.

Dünyanın dört büyük turizm fuarı arasında yer alan EMITT - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaretçilere 24. kez kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar diledi.

Turizmde onlarca yıldır süre gelen anlayışı değiştirmenin, yerleşik kalıpların yıkılabilmesinin kolay olmadığını belirten Ersoy, Dünya Turizm Örgütü'nün öngörülerinin üzerinde büyüyen 1,5 milyar turist ve 1,5 trilyon dolarlık dünya turizm pastasının olduğunu ifade etti.

Bütün ülkelerin sektörün büyümesinin farkında olduğunu ve gelirden pay almak istediğine değinen Ersoy, "Biz de Türkiye olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte 2023 hedeflerimizi revize ederek 50 milyondan 75 milyona yükselttik. Ay sonunda TÜİK tarafından kesin rakamlar açıklanacak olmakla beraber 2019 hedefimiz olan 52 milyon turist 34 milyar dolar olan gelir hedefimizi yakalayacağız. 2020'de ise 58 milyon turist 40 milyar dolardan fazla gelir hedefliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy, sayıları vermenin kolay, gereğinin yapılmasının ise özveri istediğini söyledi.

Dünya ortalamasının üzerinde iş yapmak isteyenlerin çalışma şekillerini ve stratejilerini değiştirmeleri gerektiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Turizmden yüksek gelir elde edenlerin pozisyonlarını korumak, yeni oyuncuların ise pay almak istediği bir ortamda bizim çok daha gayretli ve değişim politikalarına açık olmamız gerekiyor. Bu bağlamda ilk önemli değişikliği de başlattık. Her şeyi devletten beklemek yerine devletle daha hızlı hareket etmek, daha büyük hedeflere ulaşma yönünde ilk adımı atarak rakiplerimizin yıllar önce hayata geçirdiği Türkiye Turizm, Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı sektöre kazandırdık."

Mevcut durumdan şikayet etmek yerine sektörün şartlara dayanıklılığını arttırmak, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek gerektiğine değinen Ersoy, bunun ilk adımının da markalaşmak ve yoğun tanıtım olduğunu dile getirdi.

"Anadolu'nun turizmden aldığı geliri artırmamız gerekiyor"

Ersoy, tanıtım bütçesinin 2018 yılında 18, 2019'da 75 milyon dolar olduğunu ve bu sene de 180 milyon dolara çıkardıklarını kaydetti.

Turizm gelirlerine bakıldığında yüzde 40'nın Marmara, yüzde 40'nın Akdeniz, yüzde 10'nun Ege kalan kısmın da Anadolu'nun diğer bölgelerinden elde edildiğinin görüldüğünü kaydeden Ersoy, şöyle devam etti:

"Bu sürdürülebilir bir politika değil. Başta Ege olmak üzere Anadolu'nun turizmden aldığı geliri artırmamız gerekiyor. 40'tan fazla aynı bölgeye giden ruperez dediğimiz turistler var. Eğer onları yeni bölgelerle tanıştıramazsak başka ülkelere kaptırmamız kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple her bölgenin kendi turizm potansiyelini ortaya çıkaracak yeni yatırım ve tanıtım politikaları üzerinde çalışıyoruz."

Turizm hedeflerine ulaşmak için gelirlerin tabana yayılması gerektiğini söyleyen Ersoy, geniş kitlelerin turizm gelirinden pay almalarının sağlanamadığı zaman politikaların sürdürülebilir ve kalıcı olmayacağının altını çizdi.

Bakan Ersoy, her şeyin devlet eliyle çözülemeyeceğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Devletin işini doğru yapması kadar sektörün kendi içinde doğrularla yanlışları ayırması oldukça önemli. Günü kurtarma mantığından, dönemsel hesaplar peşinde koşmaktan, kişi ya da kurum odaklı düşüncelerden artık kurtulmak zorundayız. Cesur olacak, küresel düşünecek, ülkemizin menfaatleri doğrultusunda birlikte hareket edeceğiz. Ülkemiz kazanırsa hepimiz kazanırız."

Daha sonra Bakan Ersoy, KKTC Kültür ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Bilir, kurdele keserek fuarın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler açılışın ardından fuar alanını gezdi.