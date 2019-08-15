Son Dakika Haberleri: 24. Ermenek Kültür, Sanat ve Sıla Festivali
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24. Ermenek Kültür, Sanat ve Sıla Festivali

1 saat önce

24. Ermenek Kültür Sanat ve Sıla Festivali başladı.

24. Ermenek Kültür, Sanat ve Sıla Festivali, System.String[]
24. Ermenek Kültür Sanat ve Sıla Festivali başladı.
Karaman'a bağlı Ermenek ilçesindeki Lütfi Elvan Kent Meydanı'nda düzenlenen proğram mehteran gösterisiyle başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu ve CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, etkinliklerin gerçekleşmesinde tüm emeği geçenlere teşekkür etti.
Proğram Meydan Mahallesi'nde yaptırılan Şehitler Anıtı'nın açılışıyla sürdü.
Anıtın açılışında konuşan AK Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyo'nu Başkanı Lütfi Elvan, "Buranın insanı çalışkandır, çilekeştir. Buraya bir çok hizmet yapıldı. Yapılmaya da devam ediyor. Hizmet eden herkese teşekkür ediyorum. Ermenek insanı çevresini gözedir. Doğduğu yeri terk etmez. İlçedeki okulların yüzde 80'i Ermenekli hayırsever vatandaşlar tarafından yaptırılmıştır. Hayırseverlerin yaptırdığı bir çok eserler vardır. Bu şehitlikte belediye ve vatandaşların katkısıyla tamamlandı. Tüm şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum." dedi.
Etkinliğe Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Şenol Sunat ve İsmail Tatlıoğlu, Ermenek Kaymakamı Tahir Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.
Milletvekili, Karaman, Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 03:43 Kaynak: AA
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