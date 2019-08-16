Son Dakika Haberleri: 24. Ermenek Kültür, Sanat ve Sıla Festivali
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24. Ermenek Kültür, Sanat ve Sıla Festivali

1 saat önce

24. Ermenek Kültür Sanat ve Sıla Festivali devam ediyor.

24. Ermenek Kültür, Sanat ve Sıla Festivali, System.String[]
24. Ermenek Kültür Sanat ve Sıla Festivali devam ediyor.
Festivalin bugünkü kısmında düzenlenen doğa yürüyüşü Belediye Konukevi yanından başlayarak, Kebenbaşı mevkisinde sona erdi. Tolmedrese de yapılan yemek yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi.
Yöresel ürünlerin sergilendiği belediye çadırında ise 500 kişilik deli batırık yemeği yapılarak gelen katılımcılara ikram edildi.
3 kadının 25 kilo ince bulgur, 20 kilo domates, 10 kilo soğan ve çeşitli baharatlarla hazırladığı deli batırık yarım saat içerisinde tükendi.
Festival gece yapılacak halk konseri ile sona erecek.
Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 05:35 Kaynak: AA
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