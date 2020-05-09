24 Erzincanspor'un yeni başkanı Gökhan Keleş oldu

3. Lig 1. Gurupta mücadele eden 24 Erzincanspor'da kulüp başkanlığından istifa eden Üzeyir Çalı'nın yerine yönetim kurulu kararı ile as başkan Gökhan Keleş getirildi.



Yönetim kurulu kararı ile 24 Erzincanspor kulüp başkanlığına seçilen başkan Gökhan Keleş, Üzeyir Çalı'ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.



Kulübümün başarısı ve geleceği için yönetim, taraftar ve şehir olarak birlik beraberlik içerisinde var güçleriyle çalışacaklarını ifade eden Keleş, "Elimizden gelenin en iyisini yaparak inşallah takımızı şampiyon yaparak olması gereken 2. Lige taşıyacağız. Yönetim kurulunun teveccühü ve tercihlerinden dolayı tüm yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma özelikle teşekkür ederim. İlk hedefimiz tabii ki takımımızı şampiyon yapmak. Takım olarak ligde ikinci sıradayız hala şampiyonluğun en büyük adayı takımız. Geçmiş yok önümüze bakacağız. Bir yandan tesisi tamamlamak ve diğer yandan maçların oynanması durumunda takımın hazır hale gelerek kalan son 6 maçımızı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. 24 Erzincanspor için en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." dedi. - ERZİNCAN