Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:05 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:50 Yeşil Deniz
05:40 Kalk Gidelim
09:00 Doğayla Mücadele
11:00 Şefin Sağlıklı Masası
12:00 Kasaba Doktoru
15:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Son Dakika › TV › 24 Eylül 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika