24 Eylül 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
Üye Girişi

24 Eylül 2022 Tv 2 Yayın Akışı

24.09.2022 06:43
24 Eylül 2022 Tv 2 Yayın Akışı

24 Eylül 2022 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:00 Kanıt

01:45 Zalim İstanbul

03:30 Akasya Durağı

04:45 Kanıt

06:00 Kavak Yelleri

07:15 Aşkın Tarifi

09:15 Evim Şahane

10:45 Geniş Aile

12:30 Rehber

14:00 Çok Gezenti

15:30 Çocuklar Duymasın

19:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

22:15 Muhteşem İkili

YORUMLAR
500
Kaynak: InterSinema.com

TV, Son Dakika

Son Dakika TV 24 Eylül 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

Son Dakika
12:31 Usta oyuncu Şevket Altuğ'un son hali hayranlarını şaşırttı
12:15 Konserindeki görüntüsü yıllar sonra ortaya çıktı! Hayranı sahneye atlayıp Bülent Ersoy'u dudağından öptü
11:40 Bir deri bir kemik kaldı! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali şoka uğrattı
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:51 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım
10:37 Çin'de bomba iddia: Ülkede darbe oldu, devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 12:50:38. #1.12#
SON DAKİKA: 24 Eylül 2022 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement