24 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

TEMSİLCİLERİMİZ AVRUPA LİGİ'NDE TUR PEŞİNDE
20.00 Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Portekiz ekibi Rio Ave'yi ağırlayacak.20.00 Aynı kupadaki temsilcilerimizden Alanyaspor, Norveç'te Rosenborg karşısında tur arayacak.21.00 Galatasaray ise sahasında Hırvat takımı Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek.FENERBAHÇESarı-lacivertliler, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yapacağı idmanla devam edecek.TRABZONSPORBordo-mavili takım, yapacağı antrenmanla Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.TAHKİM KURULU VE PFDK Tahkim Kurulu ve Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.UEFA SÜPER KUPA22.00 Bayern Münih - SevillaUEFA AVRUPA LİGİ 3'ÜNCÜ ELEME TURU
Kupada 34 karşılaşma oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:26 - Kaynak: DHA
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