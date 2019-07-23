24 Gazeteciler ve Basın Bayramı
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Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:09 Kaynak: AA
Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey
, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Canbey, mesajında 15 Temmuz hain darbe girişiminde devlet ve milletten yana koyduğu tavırla basının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını bildirdi.
Gazeteciliğin çok kutsal bir meslek olduğunu belirten Canbey, şunları kaydetti:
"Ne şekilde olursa olsun gazetecilik bir şekilde var, var olmaya da devam edecek. Yaşadığımız yerin aynası olan halkın gözü, kulağı, sesi olan gazetecilerimizin daha iyi şartlarda çalışması ve devletimize, insanlarımıza hizmet etmesi bizlerin de en büyük arzusudur. Özveri isteyen bir mesleği en iyi şekilde icra etme yolundaki tüm gazetecilere başarılar diliyoruz."
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