24 hafız için icazet merasimi yapıldı

Hatay'da, eğitimini tamamlayan 24 hafız için icazet töreni düzenledi.

Dörtyol ilçesindeki Nursan Camisi'nde gerçekleştirilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu, törende yaptığı konuşmada, ilçenin hafızlık eğitimine büyük önem verdiğini söyledi.

İl genelinde hedeflerinin 200 hafız yetiştirmek olduğunu ve bu amaçlarına ulaştıklarını belirten Kavillioğlu, "Hatay'da 4-6 yaş grubu öğrencilerine de büyük önem vermekteyiz. Şu anda ilimiz genelinde 80 kursumuz 120 sınıfımız var ve bu sınıflarımızda 3 bin öğrencimiz eğitim almaktadır. Onların yetişmesinde emeği geçen anne ve babalarını, hocalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından 24 hafıza belgeleri verildi.