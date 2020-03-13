24 hayvanı çalan şüpheliler, 258 saatlik görüntü izlenerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 24 hayvanı çalan şüpheliler, 258 saatlik görüntü izlenerek yakalandı - Son Dakika

24 hayvanı çalan şüpheliler, 258 saatlik görüntü izlenerek yakalandı

6 saat önce

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, girdikleri bahçeden 24 inek ile 1 at çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 16 farklı kameradaki 258 saatlik görüntüyü izledi.

24 hayvanı çalan şüpheliler, 258 saatlik görüntü izlenerek yakalandı, System.String[]

MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, girdikleri bahçeden 24 inek ile 1 at çalan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 16 farklı kameradaki 258 saatlik görüntüyü izledi. Kimliği belirlenen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart'ta Akçadağ ilçesine bağlı Bahri Mahallesi'nde bir bahçeden 2 ineğin çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çevrede bulunan 16 farklı kameranın 258 saatlik görüntüsünü izleyen ekipler, 3 şüphelinin kimliğini belirledi, izini sürdü. Ekipler, yaptıkları takip sonucu şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Ahırda yapılan aramalarda 24 inek ile 1 at bulundu. 5 ayrı bahçeden hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak, karakola götürüldü. Hayvanlar ise geri sahiplerine teslim edildi.


Jandarma, Akçadağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:05 Kaynak: DHA
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