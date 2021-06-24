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24 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

24 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı

24.06.2021 06:42
24 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı, System.String[]

24 Haziran 2021 Perşembe günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Teşkilat

02:40 Bünyamin

04:10 Kalk Gidelim

06:20 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

07:45 Vuslat

11:00 Tozkoparan

12:45 Kalk Gidelim

16:35 Ekisporter

18:55 Doğrusu Ne?

19:00 Ana Haber

20:00 Seksenler

TV, Son Dakika

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika


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