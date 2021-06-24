Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Kupa Gecesi
02:00 Portekiz - Fransa
03:40 Kupa Gecesi
05:35 UEFA Euro 2020 Özetler
06:25 Spor Kitaplığı
06:30 Takvim Yaprakları
06:35 UEFA Euro 2020 Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 UEFA Euro 2020 Özetler
09:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
09:50 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:35 UEFA Euro 2020 Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 Avrupa Şampiyonası Klasikler
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
16:55 Brezilya - Japonya
19:00 Spor Akşamı
20:25 ABD - Türkiye
23:00 Spor Akşamı
23:30 İleri Üçlü Transfer
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika