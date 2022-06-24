Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:50 Şefin Özel Konuğu
02:40 Gönül Dağı
05:25 Hapishanedeki Çiçek
08:10 Tozkoparan
10:55 Bir Aş Hikayesi
11:40 Masumlar Apartmanı
15:10 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kasaba Doktoru
Son Dakika › TV › 24 Haziran 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika