24 Haziran'da Biz Sizden Vize Aldık"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "24 Haziran'da biz sizden bir vize aldık.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "24 Haziran'da biz sizden bir vize aldık. O vizenin adı neydi? AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi 2023 yılına kadar yönetsin. Aradan bir ay geçti geçmedi, bakanlığımızın ilk günleri bir ekonomik taarruz, hiç sebebi yokken." dedi.



Pakdemirli, Çankırı Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Hüseyin Boz'u ziyaret ettikten sonra il merkezinde AK Parti seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.



Burada otobüsün üzerinden vatandaşlara hitap eden Pakdemirli, İstiklal Marşı'ndaki, "O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli" sözlerine hatırlatarak, Türk milletinin bu değerlerle tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet temelinin altında toplandığını ancak bunlara sabredemeyenler bulunduğunu gördüklerini aktardı.



Gezi Parkı olaylarında "ağaçlar kesilecek" diye memleketin karıştırılmak istenildiğini belirten Pakdemirli, "Bunları unutmamamız lazım, üç tane ağaç kesildi diye. Aslında dertleri o camiyi yaptırmamakmış oraya. Çünkü ezan sesine bunların tahammülü yok." ifadesini kullandı.



Yerel seçimlerde milletin yine bir karar vereceğine işaret eden Pakdemirli, Türkiye'de istikrarın devam edip etmemesi kararının çıkacağını vurguladı.



Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin çok iyi bilinmesi gerektiğini kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:



"70'li yılları hatırlayalım. Temel ihtiyaç maddeleri, sana yağı, salça, ne varsa... Hepsini kuyruklarla aldığımızı hatırlıyoruz, değil mi? Aracımıza, traktörümüze bir depo benzin alırken benzinliğe gidip sıra beklediğimizi hatırlıyoruz, değil mi? Yokluk kuyruklarını hatırlıyoruz, değil mi? 80'lerle beraber Türkiye ne yaptı? Bir anda her şey var oluverdi. Yani iyi yönetimle kötü yönetim arasındaki farkı gördük. Dedik ki '80'lerle beraber artık Türkiye bir daha koalisyonların pençesine inşallah düşmez'. 90'lı yıllar Türkiye için kayıp yıllar. 28 Şubat'ı hatırlıyor musunuz? Milletin iradesine olan saygısızlıkları, milletin iradesine vurulmaya çalışılan zincirleri hatırlatıyorum."



Adnan Menderes'in asıldığını, Turgut Özal'ın ise zehirlenme şüphesiyle öldüğünü anımsatan Bakan Pakdemirli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı almalarına izin vermeyeceklerini vurguladı.



"Desteğin çok daha fazla devamı gerekiyor"



Pakdemirli, seçimlerin önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu seçimlerde hem yerel seçimler hem de beka var. 24 Haziran'da biz sizden bir vize aldık. O vizenin adı neydi? AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi 2023 yılına kadar yönetsin. Aradan bir ay geçti geçmedi, bakanlığımızın ilk günleri bir ekonomik taarruz, hiç sebebi yokken. Benim ekonomi doktoram var. Türkiye ekonomik göstergelerinde hiçbir sebebi yokken bir anda döviz 4 liradan 7,5 liraya tırmandırıldı. Allah'a şükür, kontrolü tekrar ele aldık ama sürekli olarak istikrarsızlaştırmaya maruz bırakılıyoruz. O yüzden bu sistemin oturması için, başkanlık sisteminin oturması için, bu istikrarın devam etmesi için mutlaka desteğin çok daha fazla devamı gerekiyor."



"Emniyet stoku oluşturmak amacıyla özel sektöre kota tanımladık"



Bakan Bekir Pakdemirli, hükümetlerinin çiftçiye ve üreticiye her zaman gerekli desteği sağladığına işaret ederek, AK Parti olarak eser siyaseti, birilerinin ise laf siyaseti yaptığını belirtti.



Pakdemirli, şunları söyledi:



"Onların işi çamur siyaseti, onlar çamurdan başka bir şey bilmezler. Bu kadar halktan kopuklar ki 81 ili dolaşıyorum, hiçbir yerde sahada yoklar. Bir tek biz varız, sizler varsınız sahada. Dün bir Genel Başkan Hanımefendi demiş ki 'Patates ekimini bunlar yasakladı'. İnsan buna güler ya. On defa gülersiniz. Türkiye'de 4,5 milyon ton patates üretiliyor ve Türkiye her zaman patates üretiminde dünyada ilk 10'dadır. Bu kadar halktan kopuk, bu kadar hiçbir şey bilmiyorsunuz. Teknik bir karantinayla ilgili konuyu alıp bizi yalanlarla yıpratmaya çalışıyorlar. Yok efendim ithalat, yok efendim şu..."



Türkiye'de yağışlı bir sezon geçirildiğini, bundan dolayı ekimin biraz geciktiğini anlatan Pakdemirli, "Hasat tarihi de 15-20 gün gecikebilir. Bununla ilgili ihtiyaten, tedbir amaçlı bir emniyet stoğu oluşturmak amacıyla, o da gelip gelmeyeceği belli değil, özel sektöre bir kota, Türkiye üretiminin yüzde 3-5'i kadar bir kota tanımladık. Herhangi şekilde spekülatif bir fiyat artışı olmasın diye. Tüketicilerimiz patatesi daha pahalıya yemesinler diye. Diyorlar ki işte, 'Türkiye'de yasakladınız, artık her şeyi ithal ediyorsunuz'. Yalan ve iftira, bunların işi çamur siyaseti. Çamur at izi kalsın siyaseti. Bir de demişler ki Bakanın da danışanı olduğu bir firma var, o getirecek bütün patatesi. O da tamamen yalan." değerlendirmesinde bulundu.



Bütün bunlarla hükümetin hedef alınarak yıpratılmaya çalışıldığını belirten Pakdemirli, "Biz eser siyaseti yapıyoruz. En güzel terazi milletin terazisidir. Millet de onlara hak ettiğini 31 Mart'ta yine verecek." diye konuştu.



Pakdemirli, Çankırı'da Kızlar Yolu Barajı'nı en kısa sürede yapacaklarını, Hamzalı Sulaması'nı tamamladıklarını, Dereçatı Göleti'nin yüzde 90 seviyesine geldiğini, Tatlıçay Projesi'ne de başlayacaklarını bildirdi.



"Yeniden büyük Türkiye için AK Parti'ye 'evet' diyeceğiz"



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde bir hedeflerinin bulunduğunu vurgulayarak, Çankırı ve Türkiye'nin daha güzel olması için 31 Mart'ta AK Parti'ye "evet" diyeceklerini ifade etti.



Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet ilkeleri çerçevesinde yerel, ulusal, bölgesel ve küresel misyonumuzu hep beraber yerine getireceğiz. Çankırı'nın daha güzel olması, Türkiye'nin daha güçlü ve büyük olması, üç kıtada yedi iklimde at koşturmuş ecdadın torunları olarak sözü geçerli yeniden büyük Türkiye olmak, bütün insanlığa adil ve merhametli yeni bir dünyayı hediye etmek için 31 Mart günü AK Parti'ye 'evet' diyeceğiz." dedi.



Programlara Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitçioğlu, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman da katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi

Akşener'den AK Parti'nin Kalesi Erzurum'da Dikkat Çeken Mesaj

AK Parti'nin Trabzon Adayı Zorluoğlu, Afişinde İzmir Tramvayını Kullandı

Belediye Baştan Adayına Seçim Çalışmalarında Minik Kızı Eşlik Etti