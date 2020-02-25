24 ilde FETÖ operasyonu: 16'sı ihraç, 37 asker için yakalama kararı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 24 ilde FETÖ operasyonu: 16'sı ihraç, 37 asker için yakalama kararı - Son Dakika

24 ilde FETÖ operasyonu: 16'sı ihraç, 37 asker için yakalama kararı

6 saat önce

KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki kripto üyeleri olduğu iddia edilen 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 askere yönelik operasyon başlatıldı.

24 ilde FETÖ operasyonu: 16'sı ihraç, 37 asker için yakalama kararı, System.String[]

KONYA merkezli 24 ilde, FETÖ'nün TSK içindeki kripto üyeleri olduğu iddia edilen 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 askere yönelik operasyon başlatıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan örgütün mahrem imamlarının ifadeleri doğrultusunda, TSK içindeki kripto üyeler deşifre edildi. Bunun üzerine 16'sı meslekten ihraç edilmiş 37 asker hakkında yakalama kararı verildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri de Konya merkezli 24 ilde, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Operasyon sürüyor.


Konya, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:52 Kaynak: DHA
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