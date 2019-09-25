24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak
1 saat önce
Ticaret Bakanlığının ekimde başlatacağı "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım faaliyetleri yürütülecek.
Ticaret Bakanlığının ekimde başlatacağı "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım faaliyetleri yürütülecek.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:55
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