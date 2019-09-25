Son Dakika Haberleri: 24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak
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24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak

1 saat önce

Ticaret Bakanlığının ekimde başlatacağı "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak, System.String[]

Ticaret Bakanlığının ekimde başlatacağı "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 01:55 
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