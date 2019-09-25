24 ilde kooperatifçilik tanıtım çalışmaları yapılacak

Ticaret Bakanlığının ekimde başlatacağı "Kooperatifçilik Tanıtım ve Geliştirme Projesi" kapsamında, gelecek yıl başından itibaren 24 ilde kooperatifçilik tanıtım faaliyetleri yürütülecek.

Haber Yayın Tarihi:

İran'dan Aramco saldırısı açıklaması: Tesislerde tamir edilecek hiçbir şey kalmazdı