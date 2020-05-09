24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

24 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
6 saat önce
Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 büyükşehir ve Zonguldak'ta hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması gece yarısı itibariyle başladı. İstanbul'da kısıtlamayla birlikte boşalan sokaklar drone ile havadan görüntülendi.
Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 23 büyükşehir ve Zonguldak'da haftasonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle alışveriş yapan vatandaşlar evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü. Korona virüs öncesinde yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukta olduğu Taksim Meydanı kısıtlamanın başladığı ilk dakikalarla birlikte boş kaldığı görüldü. Kısıtlamayla birlikte boşalan megakentin sokakları ve caddeleri drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 12:24 Kaynak: İHA
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