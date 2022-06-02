24 ilde telefon dolandırıcılığına 37 tutuklama - Son Dakika
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24 ilde telefon dolandırıcılığına 37 tutuklama

02.06.2022 11:18
24 ilde telefon dolandırıcılığına 37 tutuklama

ŞANLIURFA ve Adana merkezli toplam 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 37 şüpheli tutuklandı.

ŞANLIURFA ve Adana merkezli toplam 24 ilde düzenlenen operasyonlarda, telefonda kendisini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandıran 37 şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip, telefonda kendisini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan para talep eden şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda 17 ilde 35 olaya karışan 51 şüpheli tespit edildi. Şanlıurfa merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Çanakkale, Ardahan, Gaziantep, Çorum, Kırklareli, Osmaniye, Niğde, Kars, Diyarbakır ve Çankırı'da gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 35 vatandaş, 22 milyon 530 bin TL'lik zararı önlenmiş oldu. Operasyonlarda, 26 cep telefonu, 32 sim kart, 11 banka ve kredi kartı ile 1 adet altın bilezik, 2 adet altın kolye ve 1 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.  Toplam 51 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bunlardan 15'i sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Telefon dolandırıcılarına yönelik Adana merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda da 19 olay ile ilgisi olduğu belirlenen 22 şüpheli tespit edildi. Vatandaşları toplam 6 milyon 173 bin TL dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda, 1 milyon 171 bin TL değerinde döviz ve altın bloke edilerek ya da el konularak mağdurlara teslim edildi. 22 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

24 ilde telefon dolandırıcılığına 37 tutuklama
24 ilde telefon dolandırıcılığına 37 tutuklama
24 ilde telefon dolandırıcılığına 37 tutuklama
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Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Şanlıurfa, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 24 ilde telefon dolandırıcılığına 37 tutuklama - Son Dakika


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