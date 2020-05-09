24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı - Son Dakika

Zonguldak kent merkezinden detaylar Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Zonguldak'ta da kısıtlamanın başlamasıyla kentin en işlek adreslerinden Gazipaşa ve Milli Egemenlik caddelerinde sessizlik hakim oldu.