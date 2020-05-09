24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı - İZMİR - Son Dakika

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24 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladı - İZMİR
6 saat önce
İzmir'deki sokaklardan görüntüler Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İzmir'deki sokaklardan görüntüler Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 24 ilde 9 ve 10 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı. İzmir'in Alsancak semtindeki sokaklada ve caddelerde sessizlik hakim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 01:33 Kaynak: AA
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