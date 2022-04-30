24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

30.04.2022 23:28

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ilk maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Almanya'yı 2-0 yendi.

Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları (Deaflympics) kapsamında ilk maçına çıkan İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı Almanya'yı 2-0 yendi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan (TİESF) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Almanya'yı 2-0 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.

Futbolcular maça geçen sene geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden takım arkadaşları Hüseyin Er'in fotoğrafının bulunduğu formayla çıktı.

Çoklu spor branşlarında 4 yılda bir düzenlenen yaz ve kış olimpiyat oyunlarıyla birlikte üçüncü büyük organizasyon olma özelliğini taşıyan Deaflympics, Caxias do Sul kentinde 15 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.

24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

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İşitme engelliler milli voleybol takımlarına yeni sponsor İşitme engelliler milli voleybol takımlarına yeni sponsor

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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