24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları - Son Dakika
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24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

11.05.2022 22:55
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit, altın madalya kazandı.

Brezilya'da devam eden 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) milli güreşçi Mehmet Ali Yiğit, altın madalya kazandı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, grekoromen stil 67 kiloda mücadele eden Mehmet Ali, kürsünün en üst basamağına çıktı.

Finalde İranlı rakibini 8-0 teknik üstünlükle mağlup eden milli güreşçi, Brezilya'da Türkiye'ye üçüncü altın madalyayı kazandırdı.

Türkiye, grekoromen stilde ayrıca 5 gümüş madalya aldı. Milli sporcular Kürşat Kiraz (60 kilo), Muhammet Akdeniz (77 kilo), Ahmet Talha Kacur (87 kilo), Bayram Aksu (82 kilo) ve Mehmet Uysal (130 kilo) gümüş madalyanın sahibi oldu.

Bakan Kasapoğlu'ndan tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, altın madalya alan Mehmet Ali Yiğit için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Brezilya'da düzenlenen 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları'nda grekoromen stil 67 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçimiz Mehmet Ali Yiğit'i tebrik ediyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran sporcularımızın başarılarında emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor, organizasyonda mindere çıkacak diğer sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Milli Güreşçi, Altın Madalya, Ali Yiğit, Brezilya, Son Dakika

Kaynak: AA

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