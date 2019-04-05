24. İzmir Kitap Fuarı Yarın Açılıyor

Kuruluşumuz Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği beraberinde hazırlanan 24. İzmir Kitap Fuarı, yarın (6 Nisan Cumartesi) her zamanki yerinde Kültürpark'ta (Uluslararası İzmir Fuar Alanı'nda) saat 11.00'da kapılarını açıyor.

Bu yıl 465 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 24. İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 115 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacaktır. Dokuz gün boyunca düzenlenecek etkinlikler ve imza günlerinde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacaktır.

Aralarında Gülten Dayıoğlu, Zeynep Oral, Yılmaz Özdil, Füruzan, İlber Ortaylı, Güray Öz, Altan Öymen, Emre Kongar, İbrahim Kaboğlu, Ayşe Kulin, Enver Aysever, Ahmet Ümit, Banu Avar, Ataol Behramoğlu, Ahmet Telli, İnci Aral, Sinan Meydan,Uğur Dündar, İsmail Saymaz, Ercan Kesal, Mahfi Eğilmez, Mavisel Yener, Şükrü Erbaş, Haydar Ergülen, Murat Gülsoy, Zeynep Altıok Akatlı, İlker Başbuğ, Mine Söğüt, Feyza Hepçilingirler, Onur Öymen, Saygı Öztürk, Canan Tan, Gülseren Budayıcıoğlu, Erhan Çelik, Doğan Cüceloğlu, Canan Karatay, Aytül Akal, İlkay Marangoz, Tuna Kiremitçi, Yekta Kopan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Işık Öğütçü, Metin Hara, Nazlı Eray, Kahraman Tazeoğlu, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Selçuk Erdem, Kemal Hamamcıoğlu, Deniz Bayramoğlu, Akın Birdal, Ümit Aktaş, Nihat Sırdar, Ahmet Şimşirgil, Levent Üzümcü, Murat Menteş,Aret Vartanyan, Varol Yaşaroğlu ve Sinan Canan'ın da bulunduğu pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı okurlarıyla buluşacak.

24. İzmir Kitap Fuarı Onur Konuğu: Hidayet Karakuş

Şair Hidayet Karakuş, 24. İzmir Kitap Fuarı'nın onur konuğudur. 1946 yılında Isparta'da dünyaya gelen şair, 1966'da Selçuk Eğitim Enstitüsü'nü tamamladı. 1966 ve 1990 yılları arasında farklı şehirlerde öğretmenlik yapan Karakuş, TRT İzmir Bölge Radyosu için "Egeyi Yazanlar" adlı programı hazırlayıp sunmuş ve aynı zamanda pek çok radyo oyununu da kaleme almıştır.

24. İzmir Kitap Fuarı onur konuğu Hidayet Karakuş için TÜYAP tarafından "Türkçem Adresimdir" isimli armağan kitap hazırlanmıştır.

Fuar süresince Hidayet Karakuş'un da katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.

6 Nisan Cumartesi günü Hidayet Karakuş'un okumasıyla "Kendi Sesinden Şiirler" isimli şiir dinletisi, 8 Nisan Pazartesi günü Hidayet Karakuş'un konuşmacı olarak yer aldığı "Atasözlerimiz Bizi Söylüyor" söyleşisi, 10 Nisan Çarşamba günü Mavisel Yener, Nevzat Süer Sezgin ve Hüseyin Yurttaş'ın katılacakları "Çocuk Yazınında Hidayet Karakuş" söyleşisi, 14 Nisan Pazar günü Yüksel Pazarkaya, Efdal Sevinçli, Bahri Karaduman, Oğuz Tümbaş ve Hülya Deniz Ünal'ın katılacakları "Karakuş'un Şiir Evreni" paneli ve son olarak yine 14 Nisan Pazar günü Yüksel Pazarkaya, İnci Aral, Öner Yağcı ve Gönül Çatalcalı'nın katılacakları "Hidayet Karakuş'un Romanları" isimli panel gerçekleştirilecektir.

Çocuk ve Gençlik Etkinlikleri

İzmir Kitap Fuarı, çocuk ve gençlere yönelik söyleşi, dinleti ve atölye çalışmalarından oluşan etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde Gülten Dayıoğlu, Behiç Ak, Aytül Akal, Koray Avcı Çakman, Toprak Işık, Çiğdem Gündeş, Hacer Kılcıoğlu, Çiğdem Sezer, Birsen Ekim Özen ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.