Son Dakika Haberleri: 24 Kaçak Göçmen ve 7 Organizatör Jandarmadan Kaçamadı

24 Kaçak Göçmen ve 7 Organizatör Jandarmadan Kaçamadı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 göçmen ile bu göçmenleri yurt dışına kaçırmak isteyen 7 organizatör, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

24 Kaçak Göçmen ve 7 Organizatör Jandarmadan Kaçamadı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 24 göçmen ile bu göçmenleri yurt dışına kaçırmak isteyen 7 organizatör, İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki ekiplerce kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Sarımsaklı'da kumsalda bir şişme botu pompayla şişirmeye çalışan 2 kişiyi fark eden jandarma ekipleri, 2 şahsı gözaltına aldı.

2 şahsın Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'nda yapılan sorgulamasının ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 3 organizatörü daha yakaladı.

Jandarma ekiplerinin 5 organizatörü yakalamasının ardından Küçükköy'de bir kadına ait eve yapılan operasyonda 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Evin sahibi kadının yanı sıra bir erkek şahsın da organizatör olduğunu belirleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 24 göçmeni Küçükköy Jandarma Karakol Komutanlığı'na götürdü. Göçmenlere; yiyecek, içecek, giyecek ve tıbbi malzeme gibi insani yardımlar yapan ekipler, biri kadın olan 2 organizatörü de gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerinin sorgulamalarının ardından adliyeye çıkarılan toplam 7 organizatör, tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi. Yakalanan 24 göçmenin ise Çanakkale Göç İdaresi'ne gönderildiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:23 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kuyruğu Satırla Kesilen Eşeğe Tecavüz İddiası Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 17:46:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 24 Kaçak Göçmen ve 7 Organizatör Jandarmadan Kaçamadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]