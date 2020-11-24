24 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

24 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

24.11.2020 06:42
24 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

24 Kasım 2020 Salı günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

00:30 Süper Lig

01:45 Süper Lig

02:45 Maç Saati

03:00 Maç Saati

03:15 Taraftar

04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

04:30 Gamer

04:45 Süper Lig

05:30 Süper Lig Maç Özetleri

05:30 Maç Saati

06:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri

07:15 Süper Lig Kısa Özet

07:15 Süper Lig Maç Özetleri

07:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

08:00 Maç Saati

08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri

09:45 Maç Saati

10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet

10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri

11:30 Süper Lig

12:00 Maç Saati

13:45 Süper Lig Haftanın Golleri

14:00 Maç Saati

15:45 Süper Lig Kısa Özet

16:00 Futbolun Şehirleri

16:00 Taraftar

17:00 beIN Manşet

17:45 Süper Lig Kısa Özet

18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

18:00 beIN Teknik

18:30 Süper Lig

19:00 Süper Lig Maç Özetleri

19:30 Galatasaray - HK Kayserispor

19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin

20:15 Özel Röportaj

20:15 Süper Lig

20:30 Galatasaray - HK Kayserispor

20:30 UEFA Avrupa Ligi Goller

21:00 This is Paris

21:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin

21:30 Süper Lig

22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

22:00 Maç Saati

22:50 Manchester United - Başakşehir

23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi

24 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Spor Toto Süper Lig, Maç, TV, TV, Son Dakika

- Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika TV 24 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika


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