Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Maç Saati
00:30 Süper Lig
01:45 Süper Lig
02:45 Maç Saati
03:00 Maç Saati
03:15 Taraftar
04:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
04:30 Gamer
04:45 Süper Lig
05:30 Süper Lig Maç Özetleri
05:30 Maç Saati
06:15 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
06:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri
07:15 Süper Lig Kısa Özet
07:15 Süper Lig Maç Özetleri
07:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
08:00 Maç Saati
08:00 TFF 1. Lig Maç Özetleri
09:45 Maç Saati
10:30 UEFA Şampiyonlar Ligi Geniş Özet
10:45 UEFA Avrupa Ligi Maç Özetleri
11:30 Süper Lig
12:00 Maç Saati
13:45 Süper Lig Haftanın Golleri
14:00 Maç Saati
15:45 Süper Lig Kısa Özet
16:00 Futbolun Şehirleri
16:00 Taraftar
17:00 beIN Manşet
17:45 Süper Lig Kısa Özet
18:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
18:00 beIN Teknik
18:30 Süper Lig
19:00 Süper Lig Maç Özetleri
19:30 Galatasaray - HK Kayserispor
19:45 UEFA Şampiyonlar Ligi Magazin
20:15 Özel Röportaj
20:15 Süper Lig
20:30 Galatasaray - HK Kayserispor
20:30 UEFA Avrupa Ligi Goller
21:00 This is Paris
21:30 UEFA Avrupa Ligi Magazin
21:30 Süper Lig
22:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
22:00 Maç Saati
22:50 Manchester United - Başakşehir
23:45 UEFA Şampiyonlar Ligi
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Kasım 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika