24 Kasım 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Kefaret

00:45 Yasak Elma

02:45 Bay Yanlış

02:45 Zümrüdüanka

04:45 Kadın

05:00 Kadın

06:00 Şevkat Yerimdar

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 25 Litre: Suyun Peşinde

12:45 Dostumun Dünyası

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

20:00 Baraj