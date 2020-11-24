Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:30 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Balıkesirspor - Ümraniyespor
05:30 Teknik Analiz
06:45 Süper Lig Özetler
06:50 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:30 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Süper Lig Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:50 Hedef Süper Lig
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
14:00 TBMM-TV
14:50 Gündem Futbol
16:00 Gündem Futbol
16:20 Spor Merkezi
17:30 Spor Merkezi
18:15 Hava Durumu
18:20 Spor Akşamı
18:55 Menemenspor - Altay
19:20 Futbol Aklı
20:50 Avrupa'dan Futbol
21:00 Stadyum
22:50 Spor Artı
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 24 Kasım 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika