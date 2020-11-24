24 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

24 Kasım 2020 Tv 2 Yayın Akışı
24.11.2020 06:42
24 Kasım 2020 Salı günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
01:40 Çocuklar Duymasın
02:00 Hırsız Polis
03:30 Akasya Durağı
04:00 Plan B
04:50 Fırtına
05:30 Müzik
06:00 Güllerin Savaşı
08:15 Akasya Durağı
11:00 Annem
13:45 Asi
16:00 Hanımın Çiftliği
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Yalan Dünya
23:30 Galip Derviş
Son Dakika Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Dünya Sağlık Örgütü: Aşı çalışmalarındaki olumlu haberlerle tünelin ucundaki ışık görüldü Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu Reuters'tan bomba Dağlık Karabağ iddiası: Türkiye ve Rusya gözlem noktası konusunda anlaşmazlık yaşıyor Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler